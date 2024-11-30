Коллаборанты забирают недвижимость в оккупированной Горловке, - ЦНС

Враг отбирает недвижимость не только в Мариуполе, Донецке или курортах Крыма. В этот раз инцидент произошел в Горловке и при участии коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, недавно во временно оккупированной Горловке на проспекте Победы несколько зданий были признаны "безхозными". Причем на этот раз такой статус объектам недвижимости присвоили не российские оккупанты, а местные коллаборанты, "давно мечтавшие завладеть перспективными квадратными метрами".

В ЦНС напомнили, что россияне на временно оккупированных территориях Украины изначально разработали преступную схему по присвоению имущества. В частности, сначала жилье признают "безхозным", а далее в короткие сроки "национализируют", после чего становятся уже так называемыми "законными" хозяевами чужого имущества.

В конце публикации Центр национального сопротивления подчеркнул, что все правовые акты, изданные Россией, являются юридически недействительными, а владельцы жилья по состоянию на 24 февраля 2022 года сохранят свои права на имущество, независимо от того, какие документы выдают оккупанты.