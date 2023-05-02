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В оккупированном Мелитополе утро началось со взрыва, - мэр

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Мелитополе утром раздался взрыв. На место помчались оккупационная "полиция" и "скорые".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Одиночный взрыв слышали в 6:45 жители северных районов города. Сразу после улицы промчался уже привычный для оккупантов Мелитополя набор - полиция и скорая", - написал Федоров.

По его словам, обычно "бавовна" догоняет коллаборантов, поэтому он намекнул на хорошие новости.

Напомним, что 1 мая под Мелитополем взорвали штаб оккупантов, враг понес потери.

Также мы писали, что в оккупированном Мелитополе попали в гостиницу, где базировались российские военные.

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