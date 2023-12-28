В оккупированном Мелитополе прозвучал взрыв

Во временно оккупированном Мелитополе сегодня, 28 декабря, вечером прозвучал взрыв. Россиянам там "неспокойно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram .

"Только что: взрыв в пока оккупированном Мелитополе. Неспокойно оккупантам. А спокойствия никто и не обещал", - подчеркнул городской глава.

При этом Федоров не уточнил, что именно является причиной взрыва и не раскрыл более подробных деталей.

Взрывы в оккупации

Напомним, на временно оккупированных территориях регулярно гремят взрывы. Часто они являются следствием ударов украинских военных по российским солдатам и их технике.

Также на территории временно оккупированных населенных пунктах работают украинские партизаны.

Напомним, на прошлой неделе в Мелитополе прогремел взрыв возле школы. В результате этого ранения получил "полицейский", который приехал из Краснодара.

При этом недавно стало известно, что партизаны в Мелитополе подорвали поезд, который ежедневно возил врагу боеприпасы и топливо.