В окупованому Мелітополі пролунав вибух
У тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні, 28 грудня, ввечері пролунав вибух. Росіянам там "неспокійно".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
"Щойно: вибух у поки що окупованому Мелітополі. Неспокійно окупантам. А спокою ніхто і не обіцяв", - наголосив міський голова.
При цьому Федоров не уточнив, що саме є причиною вибуху і не розкрив більш докладних деталей.
Вибухи в окупації
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях регулярно лунають вибухи. Часто вони є наслідком ударів українських військових по російських солдатах та їх техніці.
Також на території тимчасово окупованих населених пунктів працюють українські партизани.
Нагадаємо, минулого тижня в Мелітополі пролунав вибух біля школи. Внаслідок цього поранення отримав "поліцейський", який приїхав з Краснодара.
При цьому нещодавно стало відомо, що партизани в Мелітополі підірвали поїзд, який щодня возив ворогові боєприпаси та паливо.
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