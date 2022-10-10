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В оккупированном Мелитополе раздались взрывы

Фото: в оккупированном Мелитополе раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели громкие взрывы в понедельник, 10 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова.

По его словам, взрывы были слышны в центре и восточных районах Мелитополя.

Федоров собирает более подробную информацию о причинах взрывов.

Напомним, ночью 8 октября в Мелитополе также слышали звук мощного взрыва.

Федоров также рассказывал, что россияне каждый день запугивают жителей Мелитополя, выключают электричество и глушат связь и интернет.

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МелитопольЗапорожская область