В Украину прибыли еще четыре РСЗО HIMARS, - Резников

Наши военные получат еще четыре американских HIMARS. Реактивные системы залпового огня уже прибыли в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Алексея Резникова.

"Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Замечательные новости накануне Ramstein 6, куда я собираюсь завтра (12 октября - ред.)", - отметил чиновник.

Резников указал, что 4 дополнительных РСЗО уже прибыли в Украину.

Глава Минобороны поблагодарил за помощь президента США Джо Байдена, своего коллегу Ллойда Остина и весь американский народ.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что "на четыре создателя хлопка в Украине стало больше".