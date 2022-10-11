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В Украину прибыли еще четыре РСЗО HIMARS, - Резников

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Вторник 11 октября 2022 23:53
В Украину прибыли еще четыре РСЗО HIMARS, - Резников Фото: В Украину прибыли еще четыре РСЗО HIMARS (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Наши военные получат еще четыре американских HIMARS. Реактивные системы залпового огня уже прибыли в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Алексея Резникова.

"Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Замечательные новости накануне Ramstein 6, куда я собираюсь завтра (12 октября - ред.)", - отметил чиновник.

Резников указал, что 4 дополнительных РСЗО уже прибыли в Украину.

Глава Минобороны поблагодарил за помощь президента США Джо Байдена, своего коллегу Ллойда Остина и весь американский народ.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что "на четыре создателя хлопка в Украине стало больше".

Напомним, Белый дом 28 сентября анонсировал еще один пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов, по которому Украина получит от США 18 HIMARS.

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Алексей Резников Война России против Украины
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