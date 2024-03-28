В оккупированном Мариуполе россияне хотят мобилизовать местных мужчин

Ситуация в Мариуполе

Временно оккупированный Мариуполь был захвачен российскими войсками в феврале 2022 года.

При этом с первых дней вторжения российские войска делают все для того, чтобы превратить Мариуполь в военную базу, в частности, приморский порт. К примеру, в августе 2023 года в порту временно оккупированного Мариуполя пришвартовался российский военный корабль, а также ранее там заметили четыре боевых вертолета захватчиков.

Кроме того, ранее сообщалось об обустройстве военных баз РФ в Мариуполе, расположенных вне промышленной зоны города. Там оккупанты накапливают БК и держат около 100-150 личного состава.

Мобилизация в России

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Тогда, говоря о темпах, в разведке называли более 20 тысяч человек в месяц.

Кроме того, ранее бывший секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Российские оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

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