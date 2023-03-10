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Над Мариуполем впервые зафиксировали патрулирование города военным вертолетом, - мэрия

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Мариуполь, Пятница 10 марта 2023 09:41
Над Мариуполем впервые зафиксировали патрулирование города военным вертолетом, - мэрия Фото: над Мариуполем впервые зафиксировали патрулирование города военным вертолетом (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Над оккупированным Мариуполем впервые зафиксировано патрулирование военным вражеским вертолетом. Фиксируется высокая активность авиации РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Вчера над городом впервые зафиксировано патрулирование военным вертолетом. Над Кальмиусским районом в районе ММК им. Ильича первую половину дня на малой высоте", - написал Андрющенко.

По его словам, россияне все пытаются усилить меры безопасности для предупреждения нового "мариупольской бавовны".

"Снова высокая активность авиации. По направлению Ростова-на-Дону в направление Запорожской области", - отметил Андрющенко.

Напомним, ранее в Мариуполе фиксировали активность российской авиации в то время, когда было замечено движение гражданских грузовиков оккупантов из города в сторону Ростова-на-Дону.

Добавим, также мы писали о том, что оккупанты изменили тактику перемещения колонн в Мариуполе.

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