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В оккупированном Мариуполе планируют размещать "беженцев" из Курской области

Пятница 16 августа 2024 15:56
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В оккупированном Мариуполе планируют размещать "беженцев" из Курской области Иллюстративное фото: Мариуполь (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Мариуполе псевдоглава города Олег Моргун выдал поручение "главам" районов по подготовке к возможному размещению беженцев из Курской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Мариуполя.

Согласно документу оккупантов, "чиновники" должны предоставить предложения по оптимизации размещения лиц, потерявших жилье в результате боевых действий в 2022 году.

Оккупанты также планируют использовать "бесхозное" жилье для беженцев из России.

"В оккупированном Мариуполе до сих пор тысячи семей ждут обещанное захватчиками компенсационное жилье. Вместо этого псевдовласть строит ипотечные дома, а теперь еще и планирует отдавать квартиры мариупольцев жителям Курской области", - заявили в горсовете.

В оккупированном Мариуполе планируют размещать &quot;беженцев&quot; из Курской области

Ситуация в Курской области

Вторую неделю подряд на территории Курской области идут интенсивные боевые действия. Украинские вооруженные силы уже контролируют более 70 населенных пунктов региона. Недавно в области была создана военная комендатура, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

В частности, украинские войска захватили роту российских солдат, среди которых есть бойцы подразделения "Ахмат", имеющего связи с Кадыровым.

Как сообщает The Independent, общее количество российских солдат, захваченных украинскими военными в Курской области, уже достигло около 2 тысяч.

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