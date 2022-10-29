В оккупированном Мариуполе слышны взрывы, работает ПВО и сносят дома, - советник мэра

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Также, по словам Андрющенко, оккупанты сносят в Мариуполе поврежденные дома. "Кроме того, взрывы в районе площади Победы в Левобережном районе. Здесь проста детонация снарядов из-за сноса домов", - добавил советник мэра.

Источники из города говорят, что сродни использованию систем ПВО С-300. Возможно, это связано с военной ситуацией по линии Угледара/Волновахи.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты продолжают издеваться над мирными жителями. Россияне создали гуманитарную катастрофу и устраивают показуху для видео с раздачей "бесплатного хлеба".

Также мы писали, что жители Мариуполя, оставшиеся без домов из-за массированных ударов российских войск, продолжают жить в палатках и готовят еду на кострах, а некие новые квартиры оккупанты распределяют "среди своих".