В оккупированных Луганске и Макеевке сообщают о прилетах (видео)

Сегодня, 4 августа, в оккупированных Луганске и Макеевке прогремели взрывы. Россияне распространяют фото с клубами дыма над городом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы .

Российские оккупанты начали распространять в своих пабликах фото и видеоматериалы с дымом, поднимающимся над городом.

Сейчас над оккупированным городом возвышается огромное облако дыма. Однако оккупационные власти заявляют, что "все сбили".

В оккупированной Макеевке также видны большие клубы дыма, возвышающегося над городом. Перед этим расписки писали о "работе ПВО" над Донецкой областью.

Обновлено в 17:26.

Председатель Луганской ОГА Артем Лысогор заявил, что пожар вспыхнул на машиностроительном заводе-100 в Луганске.

"Сегодня после обеда, как сообщают оккупационные СМИ, в этом городе прозвучало 12 взрывов. Пишут о непонятном оккупантам "комбинированном хлопке". Расцвести ему позволила российская система ПВО, которая сбивает все только для телевизионных сюжетов и телеграмм-каналов", - отметил Лысогор.

Фото: пожар в Луганске (t.me/luhanskaVTSA)

Он отметил, что обычно на этом заводе захватчики ремонтируют и хранят военную технику.

"Наверное, можно сказать, что ремонтировали и хранили", - добавил глава ОВА.