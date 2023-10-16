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В оккупированном Луганске БТР россиян переехал гражданский автомобиль (видео)

Луганск, Понедельник 16 октября 2023 13:25
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В оккупированном Луганске БТР россиян переехал гражданский автомобиль (видео) Фото: БТР оккупантов переехал гражданский автомобиль в Луганске (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Луганске российские военные устроили ДТП. Бронетранспортер оккупантов переехал гражданский автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"В оккупированном Луганске БТР переехал гражданский автомобиль", - рассказал он.

По его словам, российским военным безразлично и на правила дорожного движения, и на людей.

"Похожая ситуация на оккупированных территориях уже привычное дело. Недавно грузовик с отметками "V" и "Z" сбил женщину на пешеходном переходе и даже не остановился", - говорит Лысогор.

Как сообщалось, ранее в селе Урзуф Донецкой области пьяный российский военный на БТР спровоцировал ДТП. Вследствие чего погибли трое оккупантов, еще по меньшей мере пятеро получили травмы.

Кроме того, в районе села Кринички Запорожской области российские военные устроили ДТП. Так, россияне на грузовике подрезали "Славуту" с гражданскими. Последние же врезались в автомобиль оккупантов, в результате чего боеприпасы, которые захватчики везли, сдетонировали. Оба автомобиля загорелись. Люди в легковом авто погибли.

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