В Донецкой области пьяный оккупант на БТР спровоцировал ДТП: подробности

В селе Урзуф Донецкой области пьяный российский военный на БТР спровоцировал ДТП. Вследствие чего погибли трое оккупантов, еще по меньшей мере пятеро получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

Он рассказал, что вчера на пути с полигона подготовки мобилизованных в районе села Бабах-Тарама броневик оккупантов на въезде в поселок Урзуф влетел в столб, а затем в бетонную остановку транспорта.

"После первого удара в столб, десяток оккупантов на БТР вылетели под колеса, и продолжая движение, бронемашина их переехала. Трое погибли на месте, еще минимум пять попали в госпиталь. Причина - банальная. Пьяный водитель", - отметил Андрющенко.