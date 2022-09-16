В Запорізькій області окупанти влаштували смертельну ДТП, загинули цивільні
В районі села Кринички Запорізької області російські військові спровокували ДТП. Внаслідок аварії загинули цивільні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "РИА-М".
Окупанти на високій швидкості в завантаженому боєприпасами УАЗі намагалися проскочити крізь колону, яка рухалась зі сторони Запоріжжя.
Під час руху росіяни підрізали "Славуту" з цивільними. Останні ж внаслідок цього врізались в автомобіль окупантів, внаслідок чого боєприпаси здетонували. Обидва автомобілі загорілись.
Цивільні в "Славуті" загинули. Стан окупантів наразі невідомий.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було заблоковано рух трасою "Чернігів-Десна-Вишгород". На дорозі перекинулась фура.
Також смертельна ДТП сталась й на трасі "Одеса - Рені", біля села Монаші Білгород-Дністровського району. Внаслідок аварії загинули двоє людей.
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