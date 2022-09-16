В Запорізькій області окупанти влаштували смертельну ДТП, загинули цивільні

В районі села Кринички Запорізької області російські військові спровокували ДТП. Внаслідок аварії загинули цивільні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "РИА-М".

Окупанти на високій швидкості в завантаженому боєприпасами УАЗі намагалися проскочити крізь колону, яка рухалась зі сторони Запоріжжя. Під час руху росіяни підрізали "Славуту" з цивільними. Останні ж внаслідок цього врізались в автомобіль окупантів, внаслідок чого боєприпаси здетонували. Обидва автомобілі загорілись. Цивільні в "Славуті" загинули. Стан окупантів наразі невідомий.