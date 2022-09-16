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В Запорізькій області окупанти влаштували смертельну ДТП, загинули цивільні

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П'ятниця 16 вересня 2022 12:47
В Запорізькій області окупанти влаштували смертельну ДТП, загинули цивільні Фото: в Запорізькій області окупанти влаштували смертельну ДТП, загинули цивільні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В районі села Кринички Запорізької області російські військові спровокували ДТП. Внаслідок аварії загинули цивільні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "РИА-М".

Окупанти на високій швидкості в завантаженому боєприпасами УАЗі намагалися проскочити крізь колону, яка рухалась зі сторони Запоріжжя.

Під час руху росіяни підрізали "Славуту" з цивільними. Останні ж внаслідок цього врізались в автомобіль окупантів, внаслідок чого боєприпаси здетонували. Обидва автомобілі загорілись.

Цивільні в "Славуті" загинули. Стан окупантів наразі невідомий.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було заблоковано рух трасою "Чернігів-Десна-Вишгород". На дорозі перекинулась фура.

Також смертельна ДТП сталась й на трасі "Одеса - Рені", біля села Монаші Білгород-Дністровського району. Внаслідок аварії загинули двоє людей.

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Запорожская область ДТП
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