В оккупированном Крыму снова взрыв: в сети пишут о работе ПВО

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 4 января, в очередной раз прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" в Telegram .

По информации Telegram-канала, в поселке Новофедоровка Сакского района работают системы противовоздушной обороны. Был слышен взрыв.

Взрыв, как уточняют в сети, также услышали и жители Евпатории.

Более детальной информации об инциденте пока нет.

Обновлено 20:06

Министерство обороны РФ заявило о том, что системы ПВО якобы уничтожили беспилотник в северо-западной части акватории Черного моря.

Взрывы в Крыму

Напомним, сегодня, 4 октября во временно оккупированном Крыму уже гремели взрывы. Их слышали в Севастополе и Евпатории.

В сети публиковали фото и видео, на которых можно было заметить густой дым после взрывов.

Позже в СтратКоме Вооруженных сил Украины сообщили о том, что наши военные ударили по пункту соединения российских оккупационных войск возле Севастополя.

При этом командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил пилотов за безупречную работу.