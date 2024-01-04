В оккупированном Крыму снова взрыв: в сети пишут о работе ПВО
Во временно оккупированном Крыму сегодня, 4 января, в очередной раз прогремел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" в Telegram.
По информации Telegram-канала, в поселке Новофедоровка Сакского района работают системы противовоздушной обороны. Был слышен взрыв.
Взрыв, как уточняют в сети, также услышали и жители Евпатории.
Более детальной информации об инциденте пока нет.
Обновлено 20:06
Министерство обороны РФ заявило о том, что системы ПВО якобы уничтожили беспилотник в северо-западной части акватории Черного моря.
Взрывы в Крыму
Напомним, сегодня, 4 октября во временно оккупированном Крыму уже гремели взрывы. Их слышали в Севастополе и Евпатории.
В сети публиковали фото и видео, на которых можно было заметить густой дым после взрывов.
Позже в СтратКоме Вооруженных сил Украины сообщили о том, что наши военные ударили по пункту соединения российских оккупационных войск возле Севастополя.
При этом командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил пилотов за безупречную работу.
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