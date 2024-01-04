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В оккупированном Крыму снова взрыв: в сети пишут о работе ПВО

Четверг 04 января 2024 19:50
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В оккупированном Крыму снова взрыв: в сети пишут о работе ПВО Иллюстративное фото: в Крыму сработала ПВО россиян (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 4 января, в очередной раз прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" в Telegram.

По информации Telegram-канала, в поселке Новофедоровка Сакского района работают системы противовоздушной обороны. Был слышен взрыв.

Взрыв, как уточняют в сети, также услышали и жители Евпатории.

Более детальной информации об инциденте пока нет.

Обновлено 20:06

Министерство обороны РФ заявило о том, что системы ПВО якобы уничтожили беспилотник в северо-западной части акватории Черного моря.

Взрывы в Крыму

Напомним, сегодня, 4 октября во временно оккупированном Крыму уже гремели взрывы. Их слышали в Севастополе и Евпатории.

В сети публиковали фото и видео, на которых можно было заметить густой дым после взрывов.

Позже в СтратКоме Вооруженных сил Украины сообщили о том, что наши военные ударили по пункту соединения российских оккупационных войск возле Севастополя.

При этом командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил пилотов за безупречную работу.

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