В оккупированном Крыму арестовали активиста Джеппарова

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на "Крым.Реалии".

"Весь день его пытались найти родственники и адвокаты. Оказалось, что Джеппаров был и в управлении ФСБ в Симферополе, и потом в полиции. Там на Джеппарова составили админпротокол за то, что он во время обыска якобы сопротивлялся изъятию компьютера", - сказано в сообщении.

Как выяснилось, подконтрольный России крымский суд арестовал Джеппарова еще вчера. Предварительно, он арестован на 12 суток.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские силовики задержали крымского активиста Абдурешита Джеппарова после обыска в его доме во вторник, 25 апреля.

Напомним, что 19 марта под оккупированным Симферополем неизвестные похитили крымского татарина Таира Сейдаметова.

Также мы писали, что в оккупированном Крыму напали на дом крымского татарина Эдема Муртазаева и насильно вывезли его семью.

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