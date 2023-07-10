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В оккупированном Крыму раздался мощный взрыв

Фото: в Крыму раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 10 июля, во временно оккупированном Джанкое в Крыму раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "Крымский ветер".

О взрывах сообщили около 01:05, позже заявили о выстрелах.

"Ожидаем подробности. Очень интересно", - написали в публикациях.

Взрывы в Крыму

В оккупированном Крыму и других занятых врагом территориях Украины все чаще раздаются взрывы. Так, за год кафиры насчитали более 70 атак на полуостров.

А 9 июля сообщали о "работе ПВО" в Керчи - оно якобы сбило крылатую ракету. Однако после этого движение по Крымскому мосту было затруднено.

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КримВзрыв