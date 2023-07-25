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В оккупированном Крыму раздались взрывы

Фото: в оккупированном Крыму раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Утром 25 июля в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Пока официальной информации о взрывах нет.

Как сообщают местные Telegram-каналы, на фоне взрывов в Крыму оккупанты в Севастополе остановили движение пассажирского морского транспорта "до распоряжения".

Обновлено 10:44

По информации жителей, в Первомайском районе также слышны взрывы.

Обновлено 10:54

Сообщают, что сегодняшние взрывы в Красногвардейском районе - это якобы разминирование территорий после вчерашнего прилета по составу боеприпасов.

Фото: расположение районов Крыма на карте

Взрывы в Крыму

Напомним, 22 июля, в Красногвардейском районе Крыма раздались мощные взрывы. Оккупационные власти сразу заявили о "налете беспилотников".

Позже сообщалось о "прилете" по нефтебазе и российском складе, который расположен на аэродроме в поселке Октябрьское. В ВСУ подтвердили удар по Крыму.

24 июля в оккупированном российскими войсками Крыму снова раздались взрывы. Сообщают о попадании в военные объекты. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о попадании в склад боеприпасов.

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