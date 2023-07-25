В оккупированном Крыму раздались взрывы

Утром 25 июля в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Пока официальной информации о взрывах нет.
Как сообщают местные Telegram-каналы, на фоне взрывов в Крыму оккупанты в Севастополе остановили движение пассажирского морского транспорта "до распоряжения".
Обновлено 10:44
По информации жителей, в Первомайском районе также слышны взрывы.
Обновлено 10:54
Сообщают, что сегодняшние взрывы в Красногвардейском районе - это якобы разминирование территорий после вчерашнего прилета по составу боеприпасов.
Фото: расположение районов Крыма на карте
Взрывы в Крыму
Напомним, 22 июля, в Красногвардейском районе Крыма раздались мощные взрывы. Оккупационные власти сразу заявили о "налете беспилотников".
Позже сообщалось о "прилете" по нефтебазе и российском складе, который расположен на аэродроме в поселке Октябрьское. В ВСУ подтвердили удар по Крыму.
24 июля в оккупированном российскими войсками Крыму снова раздались взрывы. Сообщают о попадании в военные объекты. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о попадании в склад боеприпасов.
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