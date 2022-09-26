В оккупированном Крыму раздались громкие взрывы

Сегодня, 26 сентября, во временно оккупированном Крыму слышны громкие взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Отмечается, что мощные взрывы прогремели в разных местах. Местные сообщают о возможных взрывах и возможной работе ПВО в Ялте, селе Луганское, поселке Гурзуф и Симферополе.
Ни официальные источники, ни оккупационные власти пока никак не прокомментировали ситуацию.
Напомним, что ранее в Крыму раздались громкие взрывы. Это произошло 28 августа.
Также, 26 августа, вечером во временно оккупированном Крыму снова сработала система ПВО.
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