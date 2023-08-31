В оккупированном Крыму сообщают о взрывах возле полигона и аэродрома

Кроме взрывов, местные жители в сети также сообщают о стрельбе в этих районах.

При этом отмечается, что представители оккупационной "администрации" и гауляйтеры "об учебе не предупреждали, для "утилизации" рано".

Официальных заявлений относительно происходящего в этих районах пока нет.

Место расположения "Старокрымского" полигона во временно оккупированной АРК (фото: google.com/maps)

Взрывы в районе Старокрымского полигона

Стоит отметить, что "бавовна" случается в этом районе уже не впервые. Так, 19 июля в Кировском районе возле села Кринички также раздавались взрывы, и сообщали о якобы "прилетах" на территорию Старокрымского полигона, после чего произошла детонация боеприпасов.

После этого представители оккупационных "властей" объявили об эвакуации жителей ряда сел, в частности Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

Кроме того, 9 августа мощные взрывы опять прогремели вблизи Старокрымского полигона и в районе Джанкоя. Тогда оккупанты утверждали, что якобы проходит "плановая утилизация боеприпасов".

Взрывы в Крыму

Напомним, в последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших защитников по скоплению вражеских солдат, техники и складов с боеприпасами.

Например, вчера, 30 августа, в Феодосии сообщали о "прилете" беспилотника, в результате чего начался пожар из домов.

Кроме этого, в тот же вечер на юге оккупированного Крыма в районе Алушты прогремели мощные взрывы - они раздались со стороны Перевального, и по словам местных жителей, в Алуште слышали также звуки, похожие на стрельбу.