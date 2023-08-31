В оккупированном Крыму сообщают о взрывах возле полигона и аэродрома

Во временно оккупированном Крыму раздались звуки взрывов в районах Старокрымского полигона на востоке полуострова и аэродрома в Кировском утром 31 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Кроме взрывов, местные жители в сети также сообщают о стрельбе в этих районах.
При этом отмечается, что представители оккупационной "администрации" и гауляйтеры "об учебе не предупреждали, для "утилизации" рано".
Официальных заявлений относительно происходящего в этих районах пока нет.
Место расположения "Старокрымского" полигона во временно оккупированной АРК (фото: google.com/maps)
Стоит отметить, что "бавовна" случается в этом районе уже не впервые. Так, 19 июля в Кировском районе возле села Кринички также раздавались взрывы, и сообщали о якобы "прилетах" на территорию Старокрымского полигона, после чего произошла детонация боеприпасов.
После этого представители оккупационных "властей" объявили об эвакуации жителей ряда сел, в частности Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.
Кроме того, 9 августа мощные взрывы опять прогремели вблизи Старокрымского полигона и в районе Джанкоя. Тогда оккупанты утверждали, что якобы проходит "плановая утилизация боеприпасов".
Напомним, в последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших защитников по скоплению вражеских солдат, техники и складов с боеприпасами.
Например, вчера, 30 августа, в Феодосии сообщали о "прилете" беспилотника, в результате чего начался пожар из домов.
Кроме этого, в тот же вечер на юге оккупированного Крыма в районе Алушты прогремели мощные взрывы - они раздались со стороны Перевального, и по словам местных жителей, в Алуште слышали также звуки, похожие на стрельбу.
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