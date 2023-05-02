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В оккупированном Крыму сообщают о работе ПВО

Фото: в оккупированном Крыму сообщают о работе ПВО (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 2 мая заявили о работе ПВО. Она якобы сработала в юго-западной части полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

"В Красногвардейском районе сработала российская ПВО", - пишет издание.

Между тем, Telegram-каналы публикуют в сети соответствующие фото.

"На данный момент информация уточняется. Оккупационные власти Крыма и военные РФ ситуацию пока не комментировали", - добавляют в СМИ.

Напомним, что вчера, 1 мая во временно оккупированном Крыму также сработали системы противовоздушной обороны.

Добавим, что 29 апреля в Крыму после взрыва произошел сильный пожар на нефтебазе, которая обеспечивала топливом Черноморский флот РФ.

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КримПВО