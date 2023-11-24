В оккупированном Крыму сообщают о громких взрывах в Джанкое

В сети отмечают по меньшей мере 7 мощных взрывов в районе города Джанкой.

"Джанкой. Скорее всего ПВО", - говорится в сообщении.

Пользователи в соцсетях также сообщают об атаке беспилотников.

Джанкой на карте (фото: скрин google.com/maps)

Взрывы в Крыму

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в разных городах оккупированного Крыма регулярно раздаются взрывы, связанные с ударами дронов и ракет по местам расположения захватчиков, стоянок техники.

В частности, 23 ноября в Новофедоровке Сакского района Крыма раздавались взрывы и пулеметные очереди.

Также 21 ноября в Севастополе прозвучала серия взрывов. Очевидцы заявили о первом взрыве в центральной части города около 12:15. После этого раздался еще один. Несмотря на то, что в городе не было объявлено о воздушной тревоге, позже, как писал "Крымский ветер", раздалось снова по меньшей мере пять взрывов.