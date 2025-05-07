Четверть века в лагерях за Украину: умер Иван Мирон, первый реабилитированный диссидент

На 97-м году жизни 7 мая умер Иван Мирон - борец за свободу Украины, участник антисоветского подполья, политзаключенный и участник Норильского восстания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя председателя Раховского районного совета Ивана Копича .

"К сожалению, только что, на 97 году ушел к небу Иван Васильевич Мирон. Вечная и светлая ему память", - написал Копич.

О смерти Ивана Мирона также написал председатель Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

"Его жизнь - это пример борьбы и достоинства, верности правде и Украине. Он прошел через тяжелые испытания судьбы, оставаясь несокрушимым в своей вере, идеях и убеждениях. Таким он и останется в нашей памяти - мудрым, стойким, неизменным", - отметил Билецкий.



Иван Мирон в последний раз был в Храме Всех Святых в селе Росишка Раховского района Закарпатской области 9 марта 2025 года (фото: Иван Копич)

Что известно об Иване Мироне

Иван Мирон родился 9 марта 1929 года в гуцульском селе Росишка на Закарпатье. С юношеских лет был активным в местной общине, принадлежал к пластовому движению, а после завершения обучения в Великобычковской десятилетней школе работал учителем начальных классов в селе Черная Тиса.

В 1950 году, получив повестку в советскую армию, Мирон отказался присягать оккупационному режиму. Перешел на нелегальное положение и присоединился к украинскому освободительному движению, стал связным ОУН и поддерживал контакт с подпольем. В мае 1951 года его арестовали по доносу. Мирон подвергся пыткам в Ужгородской тюрьме, где его неоднократно бросали в карцер за отказ сотрудничать со следствием.

В январе 1952 года его приговорили к 25 годам лагерей строгого режима. Иван прошел лагеря Харькова, Новосибирска, Красноярска, Норильска. В 1953-м стал одним из самых активных участников Норильского восстания политзаключенных. Далее - лагерь "Озерлаг" в Иркутской области, мордовские лагеря. Вышел на свободу только 22 мая 1976 года - после 25 лет неволи.

В 1993 году украинский суд признал его осуждение необоснованным, а в 1995-м Верховный Суд Украины отменил политические статьи приговора. Однако оставил формальную "судимость" - 5 лет за якобы уклонение от службы в армии.



Иван Мирон (фото: заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита)

18 июля 2019 года Ивана Мирона официально реабилитировали. Он стал первым украинцем, кого Национальная комиссия по реабилитации признала невиновным согласно новому Закону Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

В марте 2025 года Ивана Мирона наградили нагрудным знаком "Сила Серебряной земли" - как признание его несокрушимой верности свободе, Украине и правде.