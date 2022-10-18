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В оккупированном Крыму намерены "национализировать" имущество иностранцев

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Симферополь, Вторник 18 октября 2022 19:28
В оккупированном Крыму намерены "национализировать" имущество иностранцев Фото: в оккупированном Крыму намерены "национализировать" имущество иностранцев (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Крыму оккупанты проголосовали за признание собственностью России имущества иностранных государств и граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Согласно "документу", изменения статуса собственности касаются земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества иностранных государств, которые совершают в отношении России "недружественные действия". Тот же алгоритм намерены применять к имуществу граждан "недружественных стран".

Весной во временно оккупированном Крыму также предложили принудительно изымать недвижимость и иную собственность у государств и лиц, совершающих "недружественные действия" в отношении России, однако федеральные органы власти отказались от реализации данной меры.

Ранее мы писали, что российские военные перебрасывают технику и вооружение во временно оккупированный Крым. Колонна армейских машин замечена в районе города Керчь.

Также сообщалось, что подрыв Крымского моста привел к проблемам с поставками для южной группировки российской армии в Украине. Они пытаются наладить снабжение через Мелитополь.

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