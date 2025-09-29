В оккупированном Крыму масштабный пожар на НПЗ в Феодосии: первые подробности (видео)

Как заявил советник "главы" аннексированного Крыма Олег Крючков, пожар действительно произошел на НПЗ. По его словам, причиной стало нарушение технологии сварочных работ.

Однако незадолго до этого россияне заявляли об авиационной угрозе для полуострова и угрозе от неизвестных дронов. Более того, останавливалось движение морского транспорта, а также движение по Крымскому мосту.

НПЗ в Феодосии

Во временно оккупированной Феодосии расположен нефтеперерабатывающий завод, который имеет стратегическое значение для обеспечения топливом российских военных и гражданской инфраструктуры Крыма.

Феодосийская нефтебаза после российской оккупации Крыма управляется АО "Морской нефтяной терминал". Мощность по перевалке составляет около 12 млн тонн в год, одновременно на нефтебазе может храниться 250 тысяч тонн нефтепродуктов. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину феодосийская нефтебаза неоднократно подвергалась воздушным атакам.