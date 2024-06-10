В оккупированном Крыму гремят взрывы. Работает вражеская ПВО

Так, очевидцы сообщили о громких взрывах в Евпатории из-за работы ПВО захватчиков.

Позже местные жители сообщили, что, судя по вспышкам, ракеты попали по объекту вблизи Евпатории, ничего "росПВО не сбило".

Кроме того, в Джанкойском районе местные жители слышали два взрыва. А в селе Угловое Бахчисарайского района слышны взрывы со стороны моря.

Также захватчики перекрыли Крымский мост.

Очевидцы сообщают о работе российской ПВО возле села Воробьево Сакского района. В Красноперекопском районе подписчики насчитали уже 8 взрывов.

Кроме того, 5-6 взрывов слышали в пгт Первомайское.

Подписчики канала "Крымский ветер" сообщают что, вероятно, был прилет по военному объекту возле села Наумовка Сакского района.

А в селе Михайловка Сакского района внезапно исчезла электроэнергия.