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В оккупированном Крыму гремят взрывы. Работает вражеская ПВО

Фото: в оккупированном Крыму звучат мощные взрывы (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В нескольких районах временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. Также захватчики перекрыли Крымский мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер" и местные паблики.

Так, очевидцы сообщили о громких взрывах в Евпатории из-за работы ПВО захватчиков.

Позже местные жители сообщили, что, судя по вспышкам, ракеты попали по объекту вблизи Евпатории, ничего "росПВО не сбило".

Кроме того, в Джанкойском районе местные жители слышали два взрыва. А в селе Угловое Бахчисарайского района слышны взрывы со стороны моря.

Также захватчики перекрыли Крымский мост.

Очевидцы сообщают о работе российской ПВО возле села Воробьево Сакского района. В Красноперекопском районе подписчики насчитали уже 8 взрывов.

Кроме того, 5-6 взрывов слышали в пгт Первомайское.

Подписчики канала "Крымский ветер" сообщают что, вероятно, был прилет по военному объекту возле села Наумовка Сакского района.

А в селе Михайловка Сакского района внезапно исчезла электроэнергия.

Ситуация в оккупированном Крыму

В ночь на 6 июня в Черном море во временно оккупированном Крыму спецназовцы уничтожили очередной российский военный корабль.

В конце мая Силы обороны ударили по Керченской переправе и потопили один из паромов россиян.

Успешная работа ВСУ подорвала логистику оккупантов в Крыму.

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Крым