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В Севастополе взрывы, объявлена воздушная тревога

Севастополь, Пятница 17 ноября 2023 09:53
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В Севастополе взрывы, объявлена воздушная тревога Фото: в Севастополе раздались взрывы 17 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в оккупированном Севастополе прогремели утром 17 ноября. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В сети пишут, что взрывы были достаточно мощными, в домах тряслись окна.

При этом российские оккупанты объявили воздушную тревогу в Севастополе, а пропагандисты пишут о якобы ракетной опасности.

Telegram-каналы после взрывов публиковали фото с задымлением. По предварительным данным, дым был зафиксирован в центральной части города.

Обновлено в 10:10. Пропагандисты и оккупанты утверждают, что якобы в Севастополе сработала ПВО и были сбиты две цели. Говорят, что повреждений нет, воздушную тревогу отменили.

Громко не только в Севастополе

Сегодня, 17 ноября, в оккупированном Крыму раздавались взрывы в районе Бахчисарая. По сообщениям из сети, известно о двух мощных взрывах между Бахчисарайским районом и Качинской долиной.

Местные жители отмечают, что российские захватчики подняли в небо вертолеты.

Операции ГУР и ВСУ в Крыму

Крым в последнее время стал опасным местом для российских оккупантов. Силы обороны Украины систематически проводят дерзкие операции на территории оккупированного полуострова. Одна из самых известных операций ВСУ - это удар по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

Также 10 ноября бойцы Главного управления разведки Минобороны провели операцию с использованием надводных дронов в Крыму. Российский десантный корабль проекта 1176 года "Акула" и судно проекта 11770 года "Серна" пошли на дно.

Разведчики объяснили, что эти два малых десантных корабля были важны для оккупантов, поскольку выполняли роль носителей зенитно-ракетных комплексов.

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