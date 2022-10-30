В оккупированном Херсоне прозвучали взрывы

В воскресенье, 30 октября, во временно оккупированном Херсоне были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Пророссийские Telegram-каналы сообщают, что в городе работают системы ПВО.

Информацию о взрывах пока не подтвердили официальные источники. Оккупанты также не раскрывают своей версии происшествия.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные готовятся к отводу своей артиллерии с правобережной части Херсонской области.

Также мы писали, что оккупанты разместили свою базу в колонии, которая находится в Херсоне. Оттуда вывезли всех заключенных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.