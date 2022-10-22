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В ряде областей Украины проблемы с интернетом после ракетных обстрелов РФ

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Украина, Суббота 22 октября 2022 17:15
В ряде областей Украины проблемы с интернетом после ракетных обстрелов РФ Фото: В ряде областей Украины проблемы с интернетом после ракетных обстрелов РФ (freepik.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 22 октября, российские войска нанесли очередной ракетный удар по областям Украины. В результате атаки были зафиксированы проблемы с доступом к интернету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу экспертной группы NetBlocks.

"Данные в реальном времени показывают сбои в Интернете на юге Украины, что отвечает новым российским ракетным атакам сегодня утром по критической инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Сильнее всего пострадали Николаевская и Хмельницкая области. Также зафиксированы проблемы с интернетом в Ровно, Луцке, Житомире, Кировоградской и Черкасской областях, а также в Одессе.

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Сегодня, 22 октября 2022 года, российские войска выпустили по Украине 36 ракет, но большую часть удалось сбить.

Напомним, что под удар попали, в частности, западные регионы. В результате Ровно до сих пор частично обесточен, а поврежденный объект в Луцке не подлежит восстановлению.

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