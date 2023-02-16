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Возле Энергодара произошла масштабная детонация боекомплекта россиян, - Никопольская РВА

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Никополь, Четверг 16 февраля 2023 21:08
Возле Энергодара произошла масштабная детонация боекомплекта россиян, - Никопольская РВА Иллюстративное фото: возле Энергодара произошла масштабная детонация боекомплекта россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 16 февраля, под Энергодаром в небо поднялся большой столб дыма. Вероятно, причиной стала детонация боекомплекта россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко в Telegram.

"Сегодня, на противоположном берегу неожиданно поднялся огромный столб белого дыма. Есть две версии, которые проверяют соответствующие службы. Первая - конклав избрал нового понтифика. Вторая - произошла масштабная детонация боекомплекта орков на противоположном берегу водохранилища", - написал Евтушенко.

Возле Энергодара произошла масштабная детонация боекомплекта россиян, - Никопольская РВА

Фото: столб дыма под Энергодаром (t.me/Yevtushenko_E)

По его словам, в любом случае не будет лишним поблагодарить украинских военных.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили артиллерийское подразделение российских оккупантов.

Также мы писали, что бойцы ВСУ ударили по позициям оккупантов при помощи дрона. Появилось видео.

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