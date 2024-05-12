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В оккупированном Должанске упал российский беспилотник "Орлан"

Фото: Фото: российский дрон "Орлан" (иллюстрация/t me milinua)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Должанске Луганской области упал российский дрон "Орлан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Посреди оккупированного уже 10 лет Довжанска упал разведывательный беспилотник захватчиков "Орлан", - рассказал он.

По словам главы ОВА, все понимают, чей он.

"Видели, откуда был запуск. Однако никаких заявлений для успокоения населения местные коллаборанты так и не сделали. Без указания сверху не могут", - отметил Лысогор.

"Потери" авиабомб РФ на временно оккупированной территории Украины

Отметим, что это не первый случай, когда оккупанты теряют, например, авиабомбы, на временно оккупированной территории Украины.Так, в феврале этого года российский самолет "уронил" авиабомбу ФАБ-500 во временно окупированном городе Зимогорье Луганской области. Тогда местных жителей эвакуировали.

Такой же случай повторился и в апреле, правда, на территории временно оккупированной Херсонской области. Здесь авиабомба упала в 5 км от села Новоукраинка Херсонской области. Ее обнаружил местный житель.

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