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На оккупированном Донбассе произошло ДТП с российскими военными, 16 из них погибли

Фото: на оккупированном Донбассе произошло ДТП с российскими военными (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

На трассе между оккупированными Шахтерском и Торезом на Донбассе произошло ДТП с участием российских военных. В результате 16 из них погибли, а трое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По информации оккупантов, грузовик и микроавтобус столкнулись в Шахтерском районе Донецкой области.

"Грузовик с военнослужащими и микроавтобус столкнулись в "ДНР", погибли 16 человек, еще трое пострадали... Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии", - пишут пропагандистские СМИ, ссылаясь на данные так называемых "экстренных служб".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожской области оккупанты устроили смертельное ДТП.

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