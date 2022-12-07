На окупованому Донбасі сталася ДТП з російськими військовими, 16 з них загинули

За інформацією окупантів, вантажівка та мікроавтобус зіткнулися у Шахтарському районі Донецької області.

"Вантажівка з військовослужбовцями та мікроавтобус зіткнулися в "ДНР", загинули 16 людей, ще троє постраждали...Троє постраждалих перебувають у реанімації у тяжкому стані", - пишуть пропагандистські ЗМІ, посилаючись на дані так званих "екстрених служб".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Запорізькій області окупанти влаштували смертельну ДТП.

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