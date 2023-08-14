В оккупированном Бердянске взрывы, в порту звучит сирена

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздаются взрывы. В порту заработала сирена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как сообщают местные жители, особенно громко было в деревнях вокруг города. Также заработала сирена в Бердянском порту.
Предварительно, ПВО захватчиков работало со стороны аэропорта в сторону Нововасиловки. На оккупированной территории объявлена тревога. Движение по Крымскому мосту перекрыто.
Фото: взрывы в Бердянске (t.me/brdVP)
Обстрелы Бердянска
Временно оккупированный Бердянск Запорожской области российские войска захватили в первые недели масштабного вторжения в Украину. При этом в городе постоянно раздаются взрывы. Так, в конце июня в Бердянске произошла серия взрывов, было больше 10 "бавовн".
Также 3 августа во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы. Есть попадание в места расположения русских войск.
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