RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Бердянске взрывы, в порту звучит сирена

Фото: в оккупированном Бердянске взрывы, в порту раздается сирена (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздаются взрывы. В порту заработала сирена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают местные жители, особенно громко было в деревнях вокруг города. Также заработала сирена в Бердянском порту.

Предварительно, ПВО захватчиков работало со стороны аэропорта в сторону Нововасиловки. На оккупированной территории объявлена тревога. Движение по Крымскому мосту перекрыто.

Фото: взрывы в Бердянске (t.me/brdVP)

Обстрелы Бердянска

Временно оккупированный Бердянск Запорожской области российские войска захватили в первые недели масштабного вторжения в Украину. При этом в городе постоянно раздаются взрывы. Так, в конце июня в Бердянске произошла серия взрывов, было больше 10 "бавовн".

Также 3 августа во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы. Есть попадание в места расположения русских войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БердянскЗапорожская областьВойна России против Украинывибухи