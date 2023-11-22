В оккупированном Бердянске раздался взрыв

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области утром 22 ноября сообщают о взрыве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
"Бердянск. Жители сообщают о взрыве во временно оккупированном городе", - сообщил Федоров.
По его словам, в Бердянске было громко и вчера поздно вечером. Оккупанты, как всегда, отчитались о работе ПВО.
Напомним, несколько недель назад украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация, что для атаки ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставили в небольшом количестве.
Силы специальных операций сообщили, что в результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, состав боеприпасов и многое другое.
Позже стало известно, что российские военные сосредоточили свою авиацию на базе в Таганроге после того, как ВСУ нанесли удар ATACMS по их месту базирования в Бердянске.
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