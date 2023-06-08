В Бердянске сгорела машина окупантов, - Федоров
В оккупированном Бердянске загорелся автомобиль возле здания окупантов. В городе виден столб дыма.
Об этом рассказал Мелитопольский городской голова Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"В Бердянске климат для кого-то слишком жаркий", – заявил Федоров.
По данным мэра Мелитополя, в городе горит автомобиль возле здания, которое российские оккупанты использовали в своих целях.
Он отметил, что выясняет подробности инцидента.
Ситуация в городе
Почти с начала полномасштабного вторжения российских военных на территорию Украины РФ оккупировала Бердянск.
В настоящее время россияне используют город как военную базу, а через порт Бердянска вывозят украденное украинское зерно.
Взрывы в Бердянске
В оккупированном городе часто случаются взрывы – прилетает по позициям и базам оккупантов. Так, 28 мая украинские военные нанесли пять ударов по враждебным позициям в городе.
Заметим, что 3 июня местные жители сообщали, что в городе было слышно более десяти взрывов. А в результате работы ПВО обломки ракет повредили дома и автомобиль.
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