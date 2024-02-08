СБУ задержала "полицейского" из Запорожской области, он подавлял сопротивление в оккупации

Правоохранители задержали "полицейского" из Запорожской области, который занимался репрессиями на оккупированной территории, а затем приехал во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

О ком идет речь

По данным следствия, фигурантом является житель Васильевского района в Запорожской области, который в июне 2022 года вступил в ряды оккупационного "райотдела полиции".

Там его назначили "участковым отдела по делам несовершеннолетних". На этой "должности" коллаборационист выполнял задание Кремля по подавлению сопротивления захватчикам.

Для этого злоумышленника включили в состав "карательных отрядов", которые похищали местных жителей прямо посреди улицы или из собственных домов.

Коллаборант помогал оккупантам с проведением "референдума"

Россияне отвозили людей в российские застенки, где подвергали жестоким пыткам, в частности с использованием электрического тока.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Также коллаборант вместе с вооруженными оккупантами грабил дома местных жителей под видом обысков. У граждан похищали деньги, одежду, оргтехнику и другое частное имущество.

Кроме того фигуранта привлекали к охране оккупационных "избиркомов" во время проведения псевдореферендума РФ по "присоединению" региона в состав страны-агрессора.

Что ему грозит

В конце 2023 года злоумышленник выехал во Львов как внутренне перемещенное лицо с временно оккупированной территории на юге Украины.

В городе мужчина поселился у своих родственников и готовился нелегально пересечь границу в направлении соседней страны ЕС.

На основании собранных доказательств следователи сообщили ему о подозрении по факту коллаборационистской деятельности. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

СБУ задерживает предателей

Недавно правоохранители разоблачили агентурную сеть ФСБ, состоявшую из пяти человек. Теперь им всем грозит пожизненное лишение свободы.

Также правоохранители задержали корректировку российского удара по Покровскому району в Донецкой области. Тогда погибли шесть человек.