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В оккупированном Бердянске из больниц выписывают пациентов из-за раненых захватчиков

Фото: В оккупированном Бердянске из больниц выписывают пациентов из-за раненых захватчиков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области местные больницы переполнены ранеными захватчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Противник продолжает нести потери. В городе Бердянск Запорожской области, в результате огневого поражения подразделений врага, местные медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами", - говорится в сообщении.

В частности, из гинекологического отделения выписали всех пациенток и разместили 30 раненых россиян.

"В хирургическом и ЛОР отделениях разместили 80 тяжелораненых захватчиков", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Бердянске произошел масштабный пожар. Предварительно, горела одна из баз оккупантов.

Кроме того, российские захватчики планировали закрыть выезд из временно оккупированного Бердянска с 1 марта.

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Война России против УкраиныЗапорожская областьБердянскРоссийская Федерация