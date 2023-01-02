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Черный экран вместо пропагандистов. В Мелитополе не работает росТВ

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Мелитополь, Понедельник 02 января 2023 09:34
Черный экран вместо пропагандистов. В Мелитополе не работает росТВ Фото: в Мелитополе перестало показывать российское телевидение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Мелитополе перестало показывать российское телевидение. Коллабораты стали волноваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "РИА Мелитополь".

"Во временно оккупированном Мелитополе еще одна "зрада". На новогодние праздники горожане остались без пропаганды-ТВ. Половина телеканалов не показывала", - говорится в сообщении.

К тому же, как сообщается, вчера были перебои с трансляцией, работало несколько телеканалов.

"Горожане, которые и так большую часть времени проводят дома, остались без ТВ. Некоторые начали перенастраивать каналы, но бесполезно. У других рашаТВ пробивалось. А сегодня посыпались жалобы на то, что вместо телеканалов вообще люди наблюдают черный экран", - добавляют в Telegram-канале.

Позже в пропагандистских Telegram-каналах появилась информация о том, что проводятся технические работы на телестанции Мелитополя. И с этим связаны перебои при приеме сигнала цифровых телеканалов.

"Колаборанты с оккупантами нервничают и также умоляют горожан не читать украинские СМИ", - добавляют в Telegram-канале.

Как сообщалось, в Мелитополе в понедельник под утро, 2 января, раздались взрывы.

Напомним, россияне активно перебрасывали технику для укрепления участка фронта в Мелитополе.

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