Черный экран вместо пропагандистов. В Мелитополе не работает росТВ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " РИА Мелитополь ".

"Во временно оккупированном Мелитополе еще одна "зрада". На новогодние праздники горожане остались без пропаганды-ТВ. Половина телеканалов не показывала", - говорится в сообщении.

К тому же, как сообщается, вчера были перебои с трансляцией, работало несколько телеканалов.

"Горожане, которые и так большую часть времени проводят дома, остались без ТВ. Некоторые начали перенастраивать каналы, но бесполезно. У других рашаТВ пробивалось. А сегодня посыпались жалобы на то, что вместо телеканалов вообще люди наблюдают черный экран", - добавляют в Telegram-канале.

Позже в пропагандистских Telegram-каналах появилась информация о том, что проводятся технические работы на телестанции Мелитополя. И с этим связаны перебои при приеме сигнала цифровых телеканалов.

"Колаборанты с оккупантами нервничают и также умоляют горожан не читать украинские СМИ", - добавляют в Telegram-канале.