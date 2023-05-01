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На оккупированной Запорожской АЭС провели уже 8-ю ротацию миссии МАГАТЭ

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Энергодар, Понедельник 01 мая 2023 13:51
На оккупированной Запорожской АЭС провели уже 8-ю ротацию миссии МАГАТЭ Фото: на оккупированной Запорожской АЭС провели уже 8-ю ротацию миссии МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

На временно оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС прошла очередная ротация персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ. Она стала уже восьмой по счету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции по ядерному регулированию.

"27 апреля 2023 г. состоялась очередная ротация персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которая оккупирована российскими военными. С начала работы постоянной мониторинговой группы Агентства (с сентября 2022 года) - это уже восьмая группа экспертов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, российские захватчики своими действиями наносят значительный ущерб ядерной и радиационной безопасности на атомной станции, которая за период оккупации существенно деградировала.

"В этом лично мог убедиться Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время своего состоявшегося месяц назад визита на ЗАЭС", - добавляют в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что миссии МАГАТЭ также действуют на Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской АЭС, а также на Чернобыльской АЭС в ответ на официальный запрос Украины.

Они проводят мониторинг ситуации и документируют влияние войны на состояние ядерной и радиационной безопасности, технические консультации украинским специалистам, изучают приоритетные потребности на ядерных объектах для дальнейшего оказания технической помощи.

Напомним, 29 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную Запорожскую АЭС.

Добавим, как заявил Гросси, МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты ЗАЭС, предусматривающую сужение зоны безопасности вокруг станции.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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