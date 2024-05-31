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В оккупированной Луганской области раздавались взрывы: россияне заявили об обстреле Первомайска

Иллюстративное фото: в оккупированной Луганской области раздавались взрывы 30 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном Первомайске, Лугвинской области, вечером 30 мая местные жители услышали несколько взрывов.

Как сообщает РБК-Украина, об обстреле заявил оккупационный председатель Первомайска Сергей Колягин.

По его словам, зафиксированы "прилеты" якобы в частном секторе города.

"Город под обстрелом. Два прилета в один из районов частного сектора. Информация уточняется", - написал коллаборант.

Позже в российских СМИ начала распространяться информация о том, что при обстреле якобы поврежден газопровод. Также местные жители стали распространять в соцсетях фото с масштабным пожаром.

Фото: взрыв в Первомайске (https://t.me/incidentLNR_Lugansk/20104)

Удары по Луганску

Уже не первый раз наносятся удары по месту базирования россиян на оккупированных территориях Украины.

7 мая россияне заявляли, что по Луганску якобы ударили ракетами ATACMS, которые Украина получила от США. А уже 20 мая был зафиксирован "прилет" в Луганске по базе подготовки оккупантов.

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