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В оккупированной Керчи раздались взрывы

Фото: в Керчи 16 августа раздавались взрывы (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном городе Керчь в Крыму прогремели взрывы вечером пятницы, 16 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Как сообщают местные жители, по состоянию на 21:55 в Керчи было слышно около семи звуков, похожих на взрывы. В то же время оккупационные власти Крымского полуострова не объявляли об опасности или угрозе обстрелов.

Напомним, что в ночь на 16 августа в Крыму также было не спокойно. Россияне заявляли об атаке беспилотников на Севастополь, Керчь и Черноморское.

Позже "Крымский ветер" писал о том, что в Керчи после атаки был зафиксирован масштабный пожар. Где именно в городе загорелся огонь – неизвестно. Однако "Крымский ветер" не исключает, что в Керчи мог быть поврежден зенитный комплекс "Панцирь-С1".

Ночные взрывы в Крыму

В ночь на 16 августа в оккупированном Крыму было громко. Взрывы слышали сразу в нескольких городах, в том числе в Севастополе, Керчи, Черноморском.

Из-за атаки россияне были вынуждены перекрыть движение по Крымскому мосту, а его работа была возобновлена только утром.

Мониторинговые каналы заявляли, что в Керчи якобы был "прилет" на горе Митридат, там расположен комплекс ПВО "Панцирь-С1".

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