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В Керчи после ночных взрывов вспыхнул пожар: спутниковые снимки

Керчь, Пятница 16 августа 2024 10:15
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В Керчи после ночных взрывов вспыхнул пожар: спутниковые снимки Фото: в Керчи загорелся пожар после взрывов (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В Керчи на востоке временно оккупированного Крыма в ночь на 16 августа раздавались взрывы. После этого в городе был зафиксирован пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Местные жители в соцсетях сообщали о мощных взрывах в Керчи этой ночью. На фоне этого российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

В сети также писали о работе российской противовоздушной обороны. Гауляйтеры также заявляли о работе ПВО в Крыму.

Мониторинговая группа "Крымского ветра" опубликовала спутниковые снимки, на которых зафиксирован пожар в окрестностях Керчи. Как отмечается, пока неизвестно, где именно вспыхнул огонь.

Фото: спутники зафиксировали пожар в Керчи (t.me/Crimeanwind)

Также "Крымский ветер" не исключает, что в Керчи мог быть поврежден зенитный комплекс "Панцирь-С1", но подтверждения этого нет.

Ночные взрывы в Крыму

В ночь на 16 августа в оккупированном Крыму было громко. Взрывы были слышны сразу в нескольких городах, в том числе в Севастополе, Керчи, Черноморском.

Российские оккупанты и пропагандисты сразу заявили о якобы атаке, а также о работе ПВО. Ночью закрыли Крымский мост, его работу возобновили только утром. Перед мостом наблюдалась очередь.

В сети писали, что якобы в Керчи был "прилет" на горе Митридат, где стоял комплекс ПВО "Панцирь-С1". Также в соцсетях отмечалось, что якобы были поражены паромная переправа в порту Керчи и катер в Черноморском.

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