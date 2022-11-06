Оккупированный Херсон и часть области без света: что об этом известно

"На оккупированных территориях Херсонской области частично пропало электричество", - пишут в СМИ.

Указано, что отключение электроснабжения было зафиксировано в Херсоне и в поселке Камышаны.

Кроме того, сообщают об отсутствии электричества в Белозерке.

Тем временем оккупанты также сообщили об отсутствии света в Херсоне. В частности, об этом написало российское пропагандистское издание "РИА Новости"

"Во всех районах Херсона нет света, причины уточняются", - пишет росСМИ.

Отметим, что в соцсетях пользователи пишут об отсутствии электричества в Херсоне.

"Пишут, что по всему городу исчез свет", - такие и подобные сообщения распространяются по сети.

Вместе с тем местные Telegram-каналы сообщают о том, что в большинстве районов города исчезла мобильная связь.

Отметим, что официальных комментариев по поводу блекаута в городе и области пока нет.