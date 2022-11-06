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Оккупированный Херсон и часть области без света: что об этом известно

Фото: оккупированный Херсон и часть области без света (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне сообщили об обесточивании во всех районах. Электричество также отсутствует на территории области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост".

"На оккупированных территориях Херсонской области частично пропало электричество", - пишут в СМИ.

Указано, что отключение электроснабжения было зафиксировано в Херсоне и в поселке Камышаны.

Кроме того, сообщают об отсутствии электричества в Белозерке.

Тем временем оккупанты также сообщили об отсутствии света в Херсоне. В частности, об этом написало российское пропагандистское издание "РИА Новости"

"Во всех районах Херсона нет света, причины уточняются", - пишет росСМИ.

Отметим, что в соцсетях пользователи пишут об отсутствии электричества в Херсоне.

"Пишут, что по всему городу исчез свет", - такие и подобные сообщения распространяются по сети.

Вместе с тем местные Telegram-каналы сообщают о том, что в большинстве районов города исчезла мобильная связь.

Отметим, что официальных комментариев по поводу блекаута в городе и области пока нет.

Напомним, недавно в ОК "Юг" сообщали, что оккупанты в Херсонской области целенаправленно отключают электричество и воду, лишают население доступа к сети Интернет, чтобы заставить людей к "эвакуации" из своих домов.

Также стало известно, что оккупационные "власти" Херсонской области на фоне так называемой "эвакуации" запретили учителям пользоваться мессенджерами на смартфонах.

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ХерсонЭлектроэнергия