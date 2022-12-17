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В разведке рассказали о новой провокации РФ с обстрелами Донецка

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Донецк, Суббота 17 декабря 2022 13:27
В разведке рассказали о новой провокации РФ с обстрелами Донецка Фото: в разведке рассказали о новой провокации РФ с обстрелами Донецка (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты сами обстреливают захваченный Донецк, а затем обвиняют ВСУ, якобы "находя" обломки боеприпасов западного образца на местах обстрела. В действительности РФ намеренно ищет их по всей линии фронта и свозит в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телеканала FREEДОМ.

"Есть информация о том, что подразделения российской армии получили указания собирать обломки боеприпасов иностранного, то есть не советского, западного образца. Речь идет о 155-м калибре, обо всех боеприпасах, которые могут показывать "причастность" Украины к обстрелам Донецка", - рассказал он. .

Как добавил Юсов, эти остатки боеприпасов свозят сегодня целенаправленно в Донецк.

"И дальше мы видим постановочные фильмы и сюжеты", - констатировал он.

Напомним, 6 декабря, центр оккупированного Донецка попал под обстрел, в результате чего, в частности, вспыхнули пожары.

При этом в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI) представили доказательства, что удары нанесли сами россияне, о чем свидетельствуют места прилетов.

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