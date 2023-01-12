В оккупированной части Херсонской области увеличилось количество военных РФ

На временно оккупированных территориях Херсонской области фиксируют значительное увеличение количества российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.
"Зафиксировано увеличение военных в оккупированной части области. Намного", - написал Хлань.
По его словам, россияне обрыли окопами весь левый берег Херсонской области, а также наставили дополнительные блокпосты.
"Похоже, очень боятся, и речь идет о защите позиций, а не наоборот, как обещает российская пропаганда", - добавил депутат.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что военные РФ провели рейд по домам пенсионеров на временно оккупированных территориях Херсонской области.
Также ранее мы писали, что в одном из населенных пунктов оккупированной части Херсонской области россияне начали "национализацию" частных предприятий.
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