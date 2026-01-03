В оккупированной части Донецкой области массово сокращают энергетиков, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Речь идет о более тысячи электромонтеров, обслуживавших подстанции и энергетическую инфраструктуру, которые были переведены в мае 2025 года из РП "РЭК" в новосозданную "Юго-Западную электросетевую компанию". В декабре им сообщили о полном сокращении штата с 1 марта 2026 года.

По информации источников ЦНС, решение принималось в формате внутреннего "голосования" руководства и предполагает отказ от постоянного присутствия персонала на подстанциях.

Вместо этого вводится модель обслуживания исключительно выездными бригадами. В условиях изношенного оборудования, регулярных аварий и повреждений линий электропередач это приведет к резкому росту рисков длительных отключений на оккупированных территориях.

В ЦНС отметили, что особое беспокойство вызывает кадровый состав сокращенных лиц, большинство из которых специалисты с многолетним опытом, преимущественно женщины среднего и предпенсионного возраста.

Для них увольнение в прифронтовом регионе без альтернативной работы или программ переквалификации означает фактическую потерю средств к существованию.

Аналитики отмечают, что подобные решения непосредственно влияют на устойчивость критической инфраструктуры региона. Отсутствие оперативных работников на подстанциях делает невозможным быстрое реагирование на аварии, даже когда речь идет о критической инфраструктуре.

Таким решением оккупационные власти фактически признают, что бесперебойное электроснабжение больше не является приоритетом.

По оценкам ЦНС, подобные увольнения не случайны, и являются частью общей политики управления на оккупированных территориях.

Оккупационные власти пытаются сократить расходы за счет базовых сфер жизнеобеспечения населения, воспринимая критическую инфраструктуру не как гарантию безопасности, а как расходную статью, которую сокращают без учета последствий.