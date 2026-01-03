В оккупированной части Донецкой области массово сокращают энергетиков, - ЦНС
На территории временно оккупированной Донецкой области зафиксировано массовое сокращение специалистов энергетической отрасли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Речь идет о более тысячи электромонтеров, обслуживавших подстанции и энергетическую инфраструктуру, которые были переведены в мае 2025 года из РП "РЭК" в новосозданную "Юго-Западную электросетевую компанию". В декабре им сообщили о полном сокращении штата с 1 марта 2026 года.
По информации источников ЦНС, решение принималось в формате внутреннего "голосования" руководства и предполагает отказ от постоянного присутствия персонала на подстанциях.
Вместо этого вводится модель обслуживания исключительно выездными бригадами. В условиях изношенного оборудования, регулярных аварий и повреждений линий электропередач это приведет к резкому росту рисков длительных отключений на оккупированных территориях.
В ЦНС отметили, что особое беспокойство вызывает кадровый состав сокращенных лиц, большинство из которых специалисты с многолетним опытом, преимущественно женщины среднего и предпенсионного возраста.
Для них увольнение в прифронтовом регионе без альтернативной работы или программ переквалификации означает фактическую потерю средств к существованию.
Аналитики отмечают, что подобные решения непосредственно влияют на устойчивость критической инфраструктуры региона. Отсутствие оперативных работников на подстанциях делает невозможным быстрое реагирование на аварии, даже когда речь идет о критической инфраструктуре.
Таким решением оккупационные власти фактически признают, что бесперебойное электроснабжение больше не является приоритетом.
По оценкам ЦНС, подобные увольнения не случайны, и являются частью общей политики управления на оккупированных территориях.
Оккупационные власти пытаются сократить расходы за счет базовых сфер жизнеобеспечения населения, воспринимая критическую инфраструктуру не как гарантию безопасности, а как расходную статью, которую сокращают без учета последствий.
Напомним, ранее мы сообщали, что во временно оккупированной Луганской области российские инвесторы не выплачивают горнякам обещанную заработную плату. Там также наблюдается дефицит воды.