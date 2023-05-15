В оккупированных Токмаке и Луганске с утра слышны взрывы (фото, видео)

Взрывы в Луганске

В местных Telegram-каналах сообщают о прилете в районе автовокзала.

Также появилось видео, на котором хорошо виден дым после взрывов в Луганске.

В Луганске сообщают, что удар мог быть нанесен по территории бывшего авиационного училища штурманов.

Взрывы в Токмаке

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, взрывы утром прогремели и во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.

"В Токмаке Запорожской области сейчас настоящее доброе утро от ВСУ. Русня, что с лицом?" - написал он.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о серии взрывов в Токмаке. "Понедельник окупантов Токмака Запорожской области начинается "тревожно". В пока оккупированном городе серия взрывов. А как неделю начали, так ее и проведут. Уточняем детали, где взрывается", - написал он в Telegram.