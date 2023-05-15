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В оккупированных Токмаке и Луганске с утра слышны взрывы (фото, видео)

Фото: в оккупированных Токмаке и Луганске с утра слышны взрывы 15 мая (t.me/Novostidnua)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в понедельник, 15 мая, во временно оккупированных Токмаке Запорожской области и Луганске раздаются взрывы.

РБК-Украина собрало все, что известно о ЧС к этому времени.

Взрывы в Луганске

В местных Telegram-каналах сообщают о прилете в районе автовокзала.

Также появилось видео, на котором хорошо виден дым после взрывов в Луганске.

В Луганске сообщают, что удар мог быть нанесен по территории бывшего авиационного училища штурманов.

Взрывы в Токмаке

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, взрывы утром прогремели и во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.

"В Токмаке Запорожской области сейчас настоящее доброе утро от ВСУ. Русня, что с лицом?" - написал он.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о серии взрывов в Токмаке. "Понедельник окупантов Токмака Запорожской области начинается "тревожно". В пока оккупированном городе серия взрывов. А как неделю начали, так ее и проведут. Уточняем детали, где взрывается", - написал он в Telegram.

Напомним, 12 мая во временно оккупированном Луганске раздался взрыв, после чего в сети сообщили о прилете и пожаре на территории машиностроительного завода, который используют оккупанты.

При этом 13 мая утром в Луганске прогремел еще один взрыв. Как утверждаются российские СМИ, во время обстрела попали в старое здание Луганской академии внутренних дел, где с 2015 года располагали российских оккупантов. Позже в городе сообщили о еще одном взрыве в этот же день.

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Луганск