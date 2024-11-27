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На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областях пропал свет

Запорожье, Среда 27 ноября 2024 09:00
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На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областях пропал свет Фото: оккупированные территории в Запорожской и Херсонской областях обесточены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

На оккупированных россиянами территориях Херсонской области наблюдаются проблемы со светом утром 27 ноября. Также обесточена оккупированная часть Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и гауляйтеров.

Как написал в Telegram гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо, утром якобы произошло аварийное отключение на линии электропередач ВЛ-330 кВ "Джанкой - Мелитополь".

По его словам, без света было 137 тысяч человек в 172 городах и поселках оккупированной части Херсонской области. Подачу электроэнергии, как утверждал Сальдо, уже возобновили в Геническом и Новотроицком округах, но 69 населенных пунктов еще обесточены.

Назначенный оккупантами так называемый "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что причиной отключения света стало повреждение на линиях электропередач, а подачу электроэнергии скоро возобновят.

При этом Бердянская городская военная администрация сообщила, что Бердянск полностью обесточен.

"По информации жителей, в отдельных микрорайонах уже отсутствует водо- и теплоснабжение, не принимают пациентов в местных поликлиниках. В стоматологии - только с острой болью", - говорится в сообщении.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, что последняя массированная атака РФ на украинскую энергетику произошла в ночь на 17 ноября. Тогда оккупанты выпустили по Украине 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили 144 цели.

В результате массированной атаки пострадали энергетические объекты в Одесской, Винницкой, Ровенской, Волынской и Львовской областях. Детальнее о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

После вражеской атаки Украина вернулась к отключениям света по графику. Как сообщило "Укрэнерго", сегодня с 08.00 до 19.00 в Украине будет действовать одна очередь отключений света для бытовых потребителей.

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Запорожская область Херсонская область Электроэнергия Отключения света Энергетики
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