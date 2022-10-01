В оккупированных областях Украины усилили принудительную мобилизацию

На временно оккупированной территории Украины российские власти активизировали меры по принудительной мобилизации мужского населения призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Это связано с необходимостью восполнить потери российских воинских частей. Для своевременного выполнения мобилизационных мероприятий и подавления сопротивления местного населения в Бердянск и Мелитополь прибыли дополнительные подразделения Росгвардии.

Напомним, что ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что мобилизация в России ускорит поражение страны-агрессора в войне против Украины.

Также стало известно, что россияне мобилизовали почти все мужское население на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. По планам они намеревались мобилизовать не менее восьми тысяч человек.

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